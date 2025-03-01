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«Ты стареешь, как и я, малыш!» Леброн поздравил Дончича с днём рождения

«Ты стареешь, как и я, малыш!» Леброн поздравил Дончича с днём рождения
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40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к 26-летнему словенскому защитнику «озёрников» Луке Дончичу, который 28 февраля отмечал день рождения.

«Именинник! Да, сэр! Ты стареешь, как и я, малыш!» — обратился Леброн к Дончичу в подтрибунном помещении перед матчем с «Клипперс».

«Лейкерс» одержали победу над «Клипперс» со счётом 106:102. На счету Леброна дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов, а также три ассиста. Дончич набрал 31 очко, а также сделал два подбора и отдал пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 28, Кнехт - 8, Винсент - 7, Финни-Смит - 7, Ривз - 6, Гудвин - 6, Хэйс - 5, Джемисон - 5, Вандербилт - 3, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 21, Харден - 18, Данн - 14, Джонс - 8, Богданович - 6, Коффи - 4, Симмонс - 2, Батюм - 2, Боучэмп, Юбэнкс, Браун, Миллз
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