«Ты стареешь, как и я, малыш!» Леброн поздравил Дончича с днём рождения

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к 26-летнему словенскому защитнику «озёрников» Луке Дончичу, который 28 февраля отмечал день рождения.

«Именинник! Да, сэр! Ты стареешь, как и я, малыш!» — обратился Леброн к Дончичу в подтрибунном помещении перед матчем с «Клипперс».

«Лейкерс» одержали победу над «Клипперс» со счётом 106:102. На счету Леброна дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов, а также три ассиста. Дончич набрал 31 очко, а также сделал два подбора и отдал пять результативных передач.