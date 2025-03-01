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Игрок БК «Зенит» Трент Фрейзер признан MVP февраля в Единой лиге

Игрок БК «Зенит» Трент Фрейзер признан MVP февраля в Единой лиге
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26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за баскетбольный клуб «Зенит», Трент Фрейзер признан самым ценным игроком (MVP) февраля в Единой лиге ВТБ, сообщила пресс-служба турнира.

Статистика Фрейзера за последний месяц — 17,5 очка (41,7% с игры, 40,7% трёхочковых, 90,5% штрафных бросков), 5,0 передачи, 2,0 подбора, 1,0 перехвата и 19,5 балла эффективности.

В феврале петербуржцы одержали четыре победы в четырёх матчах, в том числе обыграв ЦСКА и УНИКС, которые располагаются в топ-3 регулярного чемпионата.

Свой следующий матч БК «Зенит» проведёт с казахстанской «Астаной», занимающей последнее место в сезоне-2024/2025. Игра состоится сегодня, 1 марта, в Санкт-Петербурге, начало в 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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