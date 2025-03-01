Трент Фрейзер прокомментировал свою награду MVP февраля в Единой лиге

Американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника в санкт-петербургском «Зените», Трент Фрейзер дал комментарий по поводу своей полученной награды как самому ценному игроку (MVP) февраля в Единой лиге.

«Хвала Всевышнему! Для меня честь и благословение быть названным MVP месяца в Лиге. Эта награда была бы невозможна без моих партнёров по команде. Спасибо за доверие», — приводит слова Фрейзера пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Напомним, что очередной матч «Зенита» состоится уже сегодня, 1 марта, в Санкт-Петербурге, где команда примет на своей площадке казахстанскую «Астану» в рамках Единой лиги.