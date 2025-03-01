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Бывшая звезда студенческого баскетбола США скончался в возрасте 26 лет

Бывшая звезда студенческого баскетбола США скончался в возрасте 26 лет
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Бывшая звезда американского студенческого баскетбола Элайджа Оланийи скончался 27 февраля в возрасте 26 лет после 18-месячной борьбы с раком мозга, сообщило издание Daily Mail.

С 2017 по 2020 год Оланийи провёл три сезона в «Стоуни Брук» на Лонг-Айленде. Он отыграл один сезон в «Майами Харрикейнс» (Майами), а затем решил вернуться в «Стоуни Брук» на последний год.

Обе школы опубликовали заявления в своих аккаунтах в социальных сетях. «Стоуни Брук»: «Наша семья «Морских волков» потеряла одного из наших участников, когда Элайджа Оланийи скончался после мужественной борьбы с раком. Элайджа будет жить в сердцах и умах всех, кто его любил. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям».

Заявление команды из Майами: «Передаём соболезнования семье, друзьям и всему сообществу «Стоуни Брук».

В ноябре 2023 года у свингмена, родившегося в Бруклине, был диагностирован рак мозга, что вынудило его завершить карьеру.

В декабре того же года Олании перенёс три операции, в ходе которых было удалено 95 процентов опухоли головного мозга, которая после биопсии вновь оказалась злокачественной. В течение нескольких недель он начал курс лучевой терапии и химиотерапии.

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