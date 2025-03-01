Зайон Уильямсон оформил первый трипл-дабл в своей карьере в НБА
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24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», Зайон Уильямсон оформил первый трипл-дабл в своей карьере в североамериканской лиге в победном матче с «Финикс Санз» (124:116), который прошёл утром 28 февраля мск.
НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Букер - 36, Дюрант - 28, Бол - 15, Джонс - 15, Ричардс - 10, О'Нил - 6, Пламли - 4, Гиллеспи - 2, Данн, Игодаро, Аллен, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 27, Макколлум - 19, Мёрфи - 18, Маткович - 17, Альварадо - 14, Мисси - 11, Хоукинс - 10, Робинсон-Эрл - 5, Кэйн - 3, Бостон, Браун, Ривз
Зайон по ходу матча набрал 27 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 результативных передач, что позволило ему оформить трипл-дабл.
Минувшей ночью (1 марта) «Финикс» вновь сыграл с «Пеликанс» и выиграл матч со счётом 125:108. Уильямсон участия во встрече не принимал.
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Бол - 25, Ричардс - 19, О'Нил - 18, Букер - 17, Дюрант - 17, Гиллеспи - 9, Джонс - 9, Пламли - 6, Данн - 5, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
Нью-Орлеан Пеликанс: Мисси - 24, Хоукинс - 24, Ривз - 11, Олиник - 11, Браун - 10, Мёрфи - 10, Робинсон-Эрл - 9, Кэйн - 4, Альварадо - 3, Маткович - 2, Уильямсон, Макколлум
Ранее Зайон Уильямсон сделал татуировку в честь японского персонажа Наруто.
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