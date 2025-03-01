Зайон Уильямсон оформил первый трипл-дабл в своей карьере в НБА

24-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», Зайон Уильямсон оформил первый трипл-дабл в своей карьере в североамериканской лиге в победном матче с «Финикс Санз» (124:116), который прошёл утром 28 февраля мск.

Зайон по ходу матча набрал 27 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 результативных передач, что позволило ему оформить трипл-дабл.

Минувшей ночью (1 марта) «Финикс» вновь сыграл с «Пеликанс» и выиграл матч со счётом 125:108. Уильямсон участия во встрече не принимал.

Ранее Зайон Уильямсон сделал татуировку в честь японского персонажа Наруто.