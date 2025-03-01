МБА-МАИ на выезде одержала победу над «Енисеем» в Единой лиге

Сегодня, 1 марта, на арене «Север» в Красноярске состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Енисеем» и московской МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 86:79 (18:22, 23:16, 21:21, 24:20) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал российский разыгрывающий Тимофей Герасимов. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать три подбора, отдать одну передачу, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал российский тяжёлый форвард Андрей Зубков. По ходу матча он набрал 23 очка, отдал 12 передач, а также совершил один перехват.