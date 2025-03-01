Леброн Джеймс установил ещё один рекорд НБА

40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», стал самым возрастным игроком североамериканской лиги, набирающим 25+ очков за один календарный месяц, сообщило издание Stat Muse.

Показатели Леброна в феврале 2025 года в среднем за игру: 29,3 очка за матч (точность бросков с игры — 55,5%, трёхочковых — 44,3%), 10,5 подбора, 6,9 передачи.

В феврале «озёрники» провели 11 матчей, одержав девять побед и потерпев два поражения. На данный момент команда из Лос-Анджелеса занимает четвёртое место в Западной конференции.

Ранее Леброн обратился к 26-летнему звёздному защитнику «Лейкерс» Луке Дончичу, который 28 февраля отмечал день рождения.