Роман Скворцов прокомментирует матч Единой лиги впервые после ушиба мозга

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Спортивный российский комментатор Роман Скворцов впервые после полученного ушиба мозга в ходе конфликта у бара Новосибирска работает на матче Единой лиги ВТБ, в котором встречаются действующий чемпион турнира ЦСКА и вице-чемпион из Казани УНИКС.

Портал «Чемпионат» проводит прямую онлайн-трансляцию встречи, присоединиться к которой можно по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА — УНИКС.

На момент написания новости счёт в матче 21:12 в пользу москвичей, команды отыграли одну четверть.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.