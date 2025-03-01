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Роман Скворцов прокомментирует матч Единой лиги впервые после ушиба мозга

Роман Скворцов прокомментирует матч Единой лиги впервые после ушиба мозга
Аудио-версия:
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Спортивный российский комментатор Роман Скворцов впервые после полученного ушиба мозга в ходе конфликта у бара Новосибирска работает на матче Единой лиги ВТБ, в котором встречаются действующий чемпион турнира ЦСКА и вице-чемпион из Казани УНИКС.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
43 : 35
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

Портал «Чемпионат» проводит прямую онлайн-трансляцию встречи, присоединиться к которой можно по ссылке ниже.

Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА — УНИКС.

На момент написания новости счёт в матче 21:12 в пользу москвичей, команды отыграли одну четверть.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

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