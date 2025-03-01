Роман Скворцов прокомментирует матч Единой лиги впервые после ушиба мозга

Спортивный российский комментатор Роман Скворцов впервые после полученного ушиба мозга в ходе конфликта у бара Новосибирска работает на матче Единой лиги ВТБ, в котором встречаются действующий чемпион турнира ЦСКА и вице-чемпион из Казани УНИКС.
Портал «Чемпионат» проводит прямую онлайн-трансляцию встречи, присоединиться к которой можно по ссылке ниже.
Текстовая онлайн-трансляция матча ЦСКА — УНИКС.
На момент написания новости счёт в матче 21:12 в пользу москвичей, команды отыграли одну четверть.
Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.