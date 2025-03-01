Новички «Лейкерс» подарили Луке Дончичу большой торт после игры с «Клипперс»

Новички команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», играющие на позиции форварда Далтон Кнехт и Трей Джемисон, после победной игры с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:102) подарили звёздному словенскому защитнику Луке Дончичу большой торт в цветах калифорнийского клуба в честь дня рождения Луки, которому 28 февраля исполнилось 26 лет.

Дончич стал одним из героев дерби Лос-Анджелеса, набрав по ходу матча 31 очко, сделав два подбора и отдав пять передач. На счету Кнехта восемь очков, один подбор и одна передача. У Джемисона — пять очков, шесть подборов и один блок-шот.

Ранее Леброн Джеймс поздравил Дончича с днём рождения.