Новички «Лейкерс» подарили Луке Дончичу большой торт после игры с «Клипперс»
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Новички команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», играющие на позиции форварда Далтон Кнехт и Трей Джемисон, после победной игры с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:102) подарили звёздному словенскому защитнику Луке Дончичу большой торт в цветах калифорнийского клуба в честь дня рождения Луки, которому 28 февраля исполнилось 26 лет.
НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 28, Кнехт - 8, Винсент - 7, Финни-Смит - 7, Ривз - 6, Гудвин - 6, Хэйс - 5, Джемисон - 5, Вандербилт - 3, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 21, Харден - 18, Данн - 14, Джонс - 8, Богданович - 6, Коффи - 4, Симмонс - 2, Батюм - 2, Боучэмп, Юбэнкс, Браун, Миллз
Дончич стал одним из героев дерби Лос-Анджелеса, набрав по ходу матча 31 очко, сделав два подбора и отдав пять передач. На счету Кнехта восемь очков, один подбор и одна передача. У Джемисона — пять очков, шесть подборов и один блок-шот.
Ранее Леброн Джеймс поздравил Дончича с днём рождения.
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