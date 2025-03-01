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«Зенит» одержал победу над «Астаной» в домашнем матче Единой лиги

«Зенит» одержал победу над «Астаной» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 1 марта, на КСК «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Зенитом» и казахстанским БК «Астана». Встреча завершилась со счётом 86:63 (17:19, 28:15, 21:14, 20:15) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 63
Астана
Астана
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал лёгкий форвард Дуэйн Бэйкон. В ходе встречи ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать одну передачу, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанской команды стал российский тяжёлый форвард Григорий Мотовилов. По ходу матча он набрал 12 очков, отдал две передачи и сделал один подбор.

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