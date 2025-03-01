«Зенит» одержал победу над «Астаной» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 1 марта, на КСК «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Зенитом» и казахстанским БК «Астана». Встреча завершилась со счётом 86:63 (17:19, 28:15, 21:14, 20:15) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал лёгкий форвард Дуэйн Бэйкон. В ходе встречи ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать одну передачу, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе казахстанской команды стал российский тяжёлый форвард Григорий Мотовилов. По ходу матча он набрал 12 очков, отдал две передачи и сделал один подбор.