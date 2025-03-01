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ЦСКА — УНИКС, результат матча 1 марта 2025, счет 97:86, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв УНИКС в Единой лиге
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1 марта, в субботу, на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором действующий чемпион турнира ЦСКА принимал вице-чемпиона из Казани УНИКС. Армейцы одержали победу в матче со счётом 97:86 (21:12; 22:23; 20:21; 34:30).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 86
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

Лучшим игроком в составе армейцев стал Амат М'Бай (17 очков, один подбор, три передачи и один перехват). Мело Тримбл набрал по ходу матча 18 очков, совершил три подбора, отдал три передачи и сделал два перехвата при четырёх потерях.

У казанцев отличился Джален Рейнольдс, на счету которого 21 очко, девять подборов, три блок-шота и одна потеря.

Эта победа позволила армейца укрепить своё лидерство в нынешнем сезона. У армейцев 28 побед (четыре подряд) и пять поражений в 33 матчах.

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