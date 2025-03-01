Тримбл упал на рекламный щит, Комолов положил данк, Найт спорил с судьёй. Фото победы ЦСКА

1 марта, в субботу, на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором действующий чемпион турнира ЦСКА принимал вице-чемпиона из Казани УНИКС. Армейцы одержали победу в матче со счётом 97:86 (21:12; 22:23; 20:21; 34:30).

Лучшим игроком в составе армейцев стал Амат М'Бай (17 очков, один подбор, три передачи и один перехват). Мело Тримбл набрал по ходу матча 18 очков, совершил три подбора, отдал три передачи и сделал два перехвата при четырёх потерях.

У казанцев отличился Джален Рейнольдс, на счету которого 21 очко, девять подборов, три блок-шота и одна потеря.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.