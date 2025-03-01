Главный тренер УНИКСа объяснил, почему почти невозможно было выиграть у ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после проигранного матча с ЦСКА (86:97) объяснил, почему почти невозможно было выиграть у армейцев.

«Поздравляю ЦСКА. Они с самого начала были лучше нас и заслуженно победили. Когда позволяешь сопернику забрать 21 подбор в нападении, выиграть почти невозможно. Хозяева продемонстрировали желание, физическую мощь и настойчивость в борьбе под кольцом. Особенно в начале игры, даже при нашей хорошей защите, они забирали каждый подбор и реализовывали свои моменты.

Кроме того, мы много ошибались. Нарушали правила далеко от кольца, что приводило к большому количеству лёгких штрафных бросков для хозяев. Каждый раз, когда нам удавалось сократить отставание до пяти очков, мы допускали потери. В решающие моменты игры нельзя позволять себе такие промахи.

Отмечу, что УНИКС выступал без нескольких травмированных баскетболистов, включая главного разыгрывающего Тони Тэйлора. Тем не менее у нас всегда есть возможность что-то изменить в игровой динамике. Безусловно, мы нацелены на улучшение своей игры и будем работать над этим», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанцев.