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Главный тренер УНИКСа объяснил, почему почти невозможно было выиграть у ЦСКА

Главный тренер УНИКСа объяснил, почему почти невозможно было выиграть у ЦСКА
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после проигранного матча с ЦСКА (86:97) объяснил, почему почти невозможно было выиграть у армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 86
УНИКС
Казань
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Лопатин, Платунов

«Поздравляю ЦСКА. Они с самого начала были лучше нас и заслуженно победили. Когда позволяешь сопернику забрать 21 подбор в нападении, выиграть почти невозможно. Хозяева продемонстрировали желание, физическую мощь и настойчивость в борьбе под кольцом. Особенно в начале игры, даже при нашей хорошей защите, они забирали каждый подбор и реализовывали свои моменты.

Кроме того, мы много ошибались. Нарушали правила далеко от кольца, что приводило к большому количеству лёгких штрафных бросков для хозяев. Каждый раз, когда нам удавалось сократить отставание до пяти очков, мы допускали потери. В решающие моменты игры нельзя позволять себе такие промахи.

Отмечу, что УНИКС выступал без нескольких травмированных баскетболистов, включая главного разыгрывающего Тони Тэйлора. Тем не менее у нас всегда есть возможность что-то изменить в игровой динамике. Безусловно, мы нацелены на улучшение своей игры и будем работать над этим», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанцев.

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