Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» победил «Локо» в домашнем матче Единой лиги с преимуществом в два очка

«Уралмаш» победил «Локо» в домашнем матче Единой лиги с преимуществом в два очка
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 марта, в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 81:79 (24:26, 22:14, 18:14, 17:25) в пользу коллектива из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Акрамов, Ивлев, Писклов, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский форвард Хэйден Далтон. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, отдать одну передачу, а также совершить один перехват и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Краснодара стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. За время матча представитель США набрал 18 очков, сделал четыре подбора, отдал 10 передач, а также совершил четыре перехвата.

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android