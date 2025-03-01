«Уралмаш» победил «Локо» в домашнем матче Единой лиги с преимуществом в два очка

Сегодня, 1 марта, в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 81:79 (24:26, 22:14, 18:14, 17:25) в пользу коллектива из Екатеринбурга.

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский форвард Хэйден Далтон. В ходе встречи ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, отдать одну передачу, а также совершить один перехват и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Краснодара стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. За время матча представитель США набрал 18 очков, сделал четыре подбора, отдал 10 передач, а также совершил четыре перехвата.