Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом. Видео

Недовольный баскетбольный фанат после окончания игры NCAAM между командами «Оклахома Сунер» и «Кентукки Уайлдкэтс» запустил в игроков, победивших в этом матче, банку с пивом. Встреча завершилась победой «Кентукки» со счётом 82:83.

«Оклахома», принимавшая этот матч, сообщила, что начала расследование инцидента.

«Нам известно об инциденте, произошедшем после вчерашнего матча мужских баскетбольных команд, по ходу которого в игроков была брошена банка из-под напитка. Мы внимательно изучаем все доступные кадры и работаем над установлением личности того, кто это сделал. Любой, у кого есть информация об инциденте, должен предоставить её по электронной почте. Университет Оклахомы никоим образом не одобряет такое поведение фанатов, и оно не будет допускаться. Мы примем соответствующие и необходимые меры против любого, кто будет вести себя подобным образом. Мы приносим извинения игрокам, тренерам и болельщикам Университета Кентукки», — гласит заявление.