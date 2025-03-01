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Никола Йокич был шокирован, когда Шакил О'Нил заговорил с ним по-сербски

Никола Йокич был шокирован, когда Шакил О'Нил заговорил с ним по-сербски
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также центровой клуба «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич был шокирован, когда член Зала славы баскетбола американец Шакил О'Нил заговорил с ним по-сербски.

Никола был удивлён этим и решил, что ему кажется и это лишь проблемы с техникой.

Напомним, Йокич в текущем сезоне североамериканской лиге принял участие в 54 матчах. В среднем за встречу сербский атлет набирает 29,1 очка, делает 12,7 подбора, отдаёт 10,5 результативной передачи, а также совершает 1,8 перехвата и 0,7 блок-шота.

Ранее лидер и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо раскрыл, как надо бороться с Николой Йокичем.

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