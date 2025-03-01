Пистиолис назвал ключевой момент в матче с УНИКСом, который предопределил победу ЦСКА

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление своих подопечных в матче с казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 97:86 в пользу армейцев.

«Хочу снова поблагодарить болельщиков, которые пришли посмотреть баскетбол после перерыва и поддержали нас. Ключевым стало самое начало матча, которое мы провели очень собранно. Знали, что УНИКС всегда начинает сильно и жёстко, и мы ответили своими жёсткостью и агрессивностью. Можно сказать, что мы контролировали ход всего матча, хотя, когда ты встречаешься с таким хорошим соперником, как УНИКС, всегда остаётся ощущение опасности.

Тем не менее мы всё делали правильно и взяли то, что заслужили. Что касается нашего преимущества на подборах – после предыдущих матчей мы говорили, что в этой области мы можем добавить. Борьба за отскок – это не просто цифры, это собранность, агрессивность, интенсивность и желание победить. Да, это можно увидеть в протоколе, но я как тренер могу назвать ещё 100 факторов, которые привели к успеху», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.