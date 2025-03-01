Матч между «Лейкерс» и «Далласом» стал самым просматриваемым в сезоне-2024/2025 НБА

В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 107:99 в пользу «Лейкерс».

Как сообщил американский телеканал TNT, эта встреча стала самой просматриваемой у телеэкранов в нынешнем сезоне НБА. Всего этот матч посмотрели 2,5 млн зрителей.

Особое внимание к матчу было приковано из-за новичка «озёрников» Луки Дончича, перешедшего в состав калифорнийской команды именно из «Далласа». Дончич в том матче оформил трипл-дабл — 19 очков, 15 подборов и 12 ассистов.