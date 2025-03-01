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Матч между «Лейкерс» и «Далласом» стал самым просматриваемым в сезоне-2024/2025 НБА

Матч между «Лейкерс» и «Далласом» стал самым просматриваемым в сезоне-2024/2025 НБА
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 107:99 в пользу «Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

Как сообщил американский телеканал TNT, эта встреча стала самой просматриваемой у телеэкранов в нынешнем сезоне НБА. Всего этот матч посмотрели 2,5 млн зрителей.

Особое внимание к матчу было приковано из-за новичка «озёрников» Луки Дончича, перешедшего в состав калифорнийской команды именно из «Далласа». Дончич в том матче оформил трипл-дабл — 19 очков, 15 подборов и 12 ассистов.

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