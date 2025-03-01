Единая лига: результаты матчей 1 марта
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Сегодня, 1 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогли увидеть четыре матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Единой лиги на 1 марта:
«Енисей» — МБА-МАИ — 79:86;
ЦСКА — УНИКС — 97:86;
«Зенит» — «Астана — 86:63;
«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 81:79.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
79 : 86
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Сонько - 14, Герасимов - 14, Сандерс - 12, Загретдинов - 12, Балашов - 9, Степанович - 6, Долинин - 5, Близнюк - 5, Одиноков - 2, Перевалов, Шлегель
МБА-МАИ: Зубков - 23, Барашков - 14, Воронов - 14, Коновалов - 13, Трушкин - 8, Личутин - 5, Певнев - 5, Минченко - 4, Касаткин, Белоусов, Сорокин, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 86
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 18, М'Бай - 17, Жан-Шарль - 13, Аврамович - 11, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Ухов - 7, Джекири - 6, Курбанов - 4, Антонов - 3, Ганькевич, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 18, Бако - 14, Найт - 12, Комолов - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 3, Лопатин - 3, Лабери, Торопов, Илюк, Платунов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 63
Астана
Астана
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Старкс, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Акрамов, Ивлев, Писклов, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 28 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 28 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед — семь поражений).
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