Единая лига: результаты матчей 1 марта

Сегодня, 1 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. Поклонники баскетбола смогли увидеть четыре матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Единой лиги на 1 марта:

«Енисей» — МБА-МАИ — 79:86;

ЦСКА — УНИКС — 97:86;

«Зенит» — «Астана — 86:63;

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 81:79.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, на счету которого 28 побед и пять поражений. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого также 28 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (27 побед — семь поражений).