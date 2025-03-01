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Лука Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля. Им пришлось отжиматься

Лука Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля. Им пришлось отжиматься
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26-летний словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в преддверии матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» заключил пари с тренерским штабом «озёрников», по которому он должен был попасть в кольцо с центра площадки.

Дончичу удалось выиграть пари, легко положив мяч в корзину. В качестве условий спора тренерскому штабу «Лейкерс» пришлось отжиматься в том самом центре площадки.

Дончич стал одним из героев дерби Лос-Анджелеса, набрав по ходу матча 31 очко, сделав два подбора и отдав пять передач. На счету Кнехта восемь очков, один подбор и одна передача. У Джемисона — пять очков, шесть подборов и один блок-шот.

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