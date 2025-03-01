Стало известно, что Лука Дончич сказал тренеру и генменеджеру «Далласа» во время игры

Аккаунт LegendZ в X (ранее Twitter) опубликовал расшифровку речи 26-летнего словенского разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в адрес главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда и генерального менеджера клуба Марка Кьюбана во время матча с техасской командной, который прошёл 26 февраля. Встреча завершилась со счётом 107:99 в пользу «озёрников».

После того как Дончич успешно реализовал трёхочковый бросок, он подошёл к скамейке «Маверикс» и сказал: «Вот, чем я, чёрт возьми, занимаюсь… да!»

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано в аккаунте LegendZ в X (ранее Twitter)

Напомним, Лука в игре с «Далласом» набрал 19 очков, сделал 12 подборов, а также отдал 15 передач.