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Стало известно, что Лука Дончич сказал тренеру и генменеджеру «Далласа» во время игры

Стало известно, что Лука Дончич сказал тренеру и генменеджеру «Далласа» во время игры
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Аккаунт LegendZ в X (ранее Twitter) опубликовал расшифровку речи 26-летнего словенского разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в адрес главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда и генерального менеджера клуба Марка Кьюбана во время матча с техасской командной, который прошёл 26 февраля. Встреча завершилась со счётом 107:99 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Ривз - 20, Дончич - 19, Хатимура - 15, Вандербилт - 8, Хэйс - 8, Кнехт - 5, Винсент - 2, Финни-Смит - 2, Гудвин - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Томпсон - 22, Кристи - 10, Маршалл - 9, Динвидди - 9, Экзам - 8, Эдвардс - 4, Пауэлл - 2, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Вашингтон, Келли

После того как Дончич успешно реализовал трёхочковый бросок, он подошёл к скамейке «Маверикс» и сказал: «Вот, чем я, чёрт возьми, занимаюсь… да!»

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано в аккаунте LegendZ в X (ранее Twitter)

Напомним, Лука в игре с «Далласом» набрал 19 очков, сделал 12 подборов, а также отдал 15 передач.

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