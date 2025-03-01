Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Астаной»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (86:63).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 63
Астана
Астана
Зенит: Бэйкон - 17, Фрейзер - 14, Швед - 11, Карасёв - 11, Хантер - 10, Уайт - 6, Щербенев - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Рыжов - 3, Жбанов - 2, Захаров
Астана: Мотовилов - 12, Смит - 12, Десятников - 10, Утоми - 9, Старкс - 8, Походяев - 5, Мурзагалиев - 3, Айткали - 2, Майдекин - 2, Сарсенгалиев, Исаенко
«Было непросто играть после 18 дней без соревновательной практики. Правда в том, что в этой встрече, особенно в первой четверти, мы не смогли найти правильный ритм – ни в защите, ни в нападении. Но шаг за шагом, во второй половине, мы стали играть немного лучше в защите. В нападении мы действовали более-менее эффективно. Мы совершили не так много потерь – всего восемь, и смогли довести игру до победного конца, что поможет нам обрести нужный ритм и хорошую форму для следующего матча», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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