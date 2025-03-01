Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Астаной»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (86:63).

«Было непросто играть после 18 дней без соревновательной практики. Правда в том, что в этой встрече, особенно в первой четверти, мы не смогли найти правильный ритм – ни в защите, ни в нападении. Но шаг за шагом, во второй половине, мы стали играть немного лучше в защите. В нападении мы действовали более-менее эффективно. Мы совершили не так много потерь – всего восемь, и смогли довести игру до победного конца, что поможет нам обрести нужный ритм и хорошую форму для следующего матча», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.