Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (63:86).

«Во-первых, мы все рады играть после такого длинного перерыва. Мы соскучились по баскетболу. Во-вторых, меня как тренера очень радует, что мы сделали всего лишь шесть потерь. Потому что в среднем мы теряли очень много. Процент двухочковых также меня радует как тренера. Но мы должны забивать издали. Сегодня всего лишь 14%. Наши шутеры не забили, те, на которых мы полагаемся. Должен был найтись игрок, который взял бы мяч, зашёл бы вовнутрь и забил бы внутри. К сожалению, мы продолжали бросать. «Зенит» продолжал нам отдавать трёхочковые. Но в целом мы можем записать эту игру в актив. Возьмём лучшее из неё», — приводит слова Плотникова официальный сайт Единой лиги ВТБ.