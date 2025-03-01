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Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Зенитом»

Плотников высказался о поражении «Астаны» в матче с «Зенитом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (63:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 63
Астана
Астана
Зенит: Бэйкон - 17, Фрейзер - 14, Швед - 11, Карасёв - 11, Хантер - 10, Уайт - 6, Щербенев - 4, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Рыжов - 3, Жбанов - 2, Захаров
Астана: Мотовилов - 12, Смит - 12, Десятников - 10, Утоми - 9, Старкс - 8, Походяев - 5, Мурзагалиев - 3, Айткали - 2, Майдекин - 2, Сарсенгалиев, Исаенко

«Во-первых, мы все рады играть после такого длинного перерыва. Мы соскучились по баскетболу. Во-вторых, меня как тренера очень радует, что мы сделали всего лишь шесть потерь. Потому что в среднем мы теряли очень много. Процент двухочковых также меня радует как тренера. Но мы должны забивать издали. Сегодня всего лишь 14%. Наши шутеры не забили, те, на которых мы полагаемся. Должен был найтись игрок, который взял бы мяч, зашёл бы вовнутрь и забил бы внутри. К сожалению, мы продолжали бросать. «Зенит» продолжал нам отдавать трёхочковые. Но в целом мы можем записать эту игру в актив. Возьмём лучшее из неё», — приводит слова Плотникова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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