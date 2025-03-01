Ведищев назвал одну из причин, почему «Локо» уступил в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался насчёт поражения своих подопечных в матче с екатеринбургским «Уралмашем». Краснодарцы уступили со счётом 79:81.

«Поздравляю «Уралмаш» с победой, они играли сегодня лучше нас. Мы после перерыва выпали из ритма, играли неуверенно. Несмотря на 24 потери соперника, мы уступили щит – это одна из главных причин сегодняшнего поражения», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Краснодара стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. За время матча представитель США набрал 18 очков, сделал четыре подбора, отдал 10 передач, а также совершил четыре перехвата.