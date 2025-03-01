Ведищев назвал одну из причин, почему «Локо» уступил в матче с «Уралмашем»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался насчёт поражения своих подопечных в матче с екатеринбургским «Уралмашем». Краснодарцы уступили со счётом 79:81.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Далтон - 22, Даглас - 17, Мартин - 13, Эллис - 8, Карданахишвили - 7, Попов - 4, Пынько - 4, Писклов - 3, Белянков - 3, Глазунов, Акрамов, Ивлев
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 16, Темиров - 13, Елатонцев - 13, Емченко - 7, Гудумак - 3, Ведищев - 2, Уэйли - 2, Узинский - 2, Шеянов - 2, Макколл - 1, Квитковских
«Поздравляю «Уралмаш» с победой, они играли сегодня лучше нас. Мы после перерыва выпали из ритма, играли неуверенно. Несмотря на 24 потери соперника, мы уступили щит – это одна из главных причин сегодняшнего поражения», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.
Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Краснодара стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. За время матча представитель США набрал 18 очков, сделал четыре подбора, отдал 10 передач, а также совершил четыре перехвата.
Комментарии
- 1 марта 2025
-
23:13
-
22:08
-
21:04
-
20:53
-
20:51
-
20:01
-
19:52
-
19:06
-
18:43
-
18:37
-
17:33
-
17:13
-
16:41
-
15:51
-
15:45
-
15:23
-
14:42
-
13:54
-
13:51
-
13:32
-
13:20
-
12:52
-
12:42
-
11:20
-
11:19
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:58
-
08:39
-
06:00
-
05:27