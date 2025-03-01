Кендрик Перкинс: Редик должен быть фаворитом на получение премии «Тренер года»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс лестно высказался в адрес главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика.

«По моему мнению, Джей Джей Редик должен быть фаворитом на получение премии «Тренер года». Я считаю, что для того, чтобы стать тренером года, нужно быть лидером. Джей Джей Редик всегда был в отличной форме», — приводит слова Перкинса портал Basket News.

Напомним, под руководством Редика калифорнийский клуб одержал 37 побед и потерпел 21 поражение. К настоящему моменту «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает четвёртое место в Западной конференции.