Инсайдер рассказал, в каком случае «Сиксерс» могут аннулировать контракт Эмбиида

Руководство клуба «Филадельфия Сиксерс» имеет право подать заявление об отставке 30-летнего камерунского центрового Джоэла Эмбиида по состоянию здоровья, если тот не сможет играть в течение целого года. Об этом сообщает журналист издания Spotrac Кит Смит.

По её информации, в подобной ситуации Эмбиида осмотрит независимый врач, который будет выбран руководством Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и «ассоциацией игроков». Если медицинский специалист примет решение, что Джоэл более не сможет играть, то его оставшийся контракт будет аннулирован филадельфийским клубом.

В нынешнем сезоне североамериканской лиги камерунский атлет принял участие лишь в 19 матчах. В среднем за встречу Эмбиид набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.

Джоэл является олимпийским чемпионом (2024) в составе национальной команды США, а также был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2023/2024.