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Егор Дёмин — на 10-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN, Голдин — 93-й

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, занял 10-е место среди всех кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025 по версии издания ESPN.

Рейтинг баскетболистов NCAA перед драфтом НБА — 2025 на 1 марта по версии ESPN:

1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»).

2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»).

3. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»).

4. Вальдес Эджкомб-младший («Бэйлор Беарс»).

5. Тре Джонсон («Техас Лонгхорн»)

6. Каспарас Якуционис («Иллинойс Файтинг Иллини»).

…

10. Егор Дёмин (университет Бригама Янга (BYU).

…

93. Владислав Голдин (университет Мичигана).