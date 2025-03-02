Егор Дёмин — на 10-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN, Голдин — 93-й

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, занял 10-е место среди всех кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025 по версии издания ESPN.
Рейтинг баскетболистов NCAA перед драфтом НБА — 2025 на 1 марта по версии ESPN:
1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»).
2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»).
3. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»).
4. Вальдес Эджкомб-младший («Бэйлор Беарс»).
5. Тре Джонсон («Техас Лонгхорн»)
6. Каспарас Якуционис («Иллинойс Файтинг Иллини»).
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10. Егор Дёмин (университет Бригама Янга (BYU).
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93. Владислав Голдин (университет Мичигана).