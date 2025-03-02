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Филадельфия Сиксерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 2 марта 2025, счёт 126:119, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Голден Стэйт» неожиданно проиграл «Филадельфии». Стефен Карри оформил дабл-дабл
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась неожиданной победой хозяев со счётом 126:119.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 44, Убре - 20, Ябуселе - 18, Джордж - 17, Драммонд - 10, Макси - 5, Даутин - 5, Эдвардс - 4, Уокер - 3, Батлер, Каунсил, Бона
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пост - 16, Пэйтон II - 15, Сантос - 14, Грин - 13, Муди - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Подзиемски - 5, Нокс - 1, Джексон-Дэвис, Спенсер

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Квентин Гримс, в активе которого 44 очка, шесть подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Келли Убре набрал 20 очков.

Лучшим игроком в составе гостей стал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 передач. Также на его счету пять подборов. Новичок команды Джимми Батлер участия в матче не принимал.

Отметим, «Голден Стэйт» прервал серию из пяти побед, тогда как выигравшая «Филадельфия» завершила серию из девяти поражений в регулярке.

В следующем матче «Филадельфия» дома встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 4 марта, а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс» также 4 марта.

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