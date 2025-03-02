«Голден Стэйт» неожиданно проиграл «Филадельфии». Стефен Карри оформил дабл-дабл

В ночь с 25 на 26 февраля мск на «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась неожиданной победой хозяев со счётом 126:119.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Квентин Гримс, в активе которого 44 очка, шесть подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Келли Убре набрал 20 очков.

Лучшим игроком в составе гостей стал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 13 передач. Также на его счету пять подборов. Новичок команды Джимми Батлер участия в матче не принимал.

Отметим, «Голден Стэйт» прервал серию из пяти побед, тогда как выигравшая «Филадельфия» завершила серию из девяти поражений в регулярке.

В следующем матче «Филадельфия» дома встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 4 марта, а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Шарлотт Хорнетс» также 4 марта.

У кого больше всех очков в НБА: