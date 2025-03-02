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15 очков Егора Дёмина помогли BYU переиграть университет Западной Вирджинии в NCAA

15 очков Егора Дёмина помогли BYU переиграть университет Западной Вирджинии в NCAA
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В ночь с 1 на 2 марта мск в штате Юта (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и университета Западной Вирджинии. Хозяева площадки одержали уверенную победу со счётом 77:56.

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 15 набранных очков (второй результат среди всех игроков матча), шесть подборов (второй результат среди всех игроков матча) и три результативные передачи (второй результат в команде).

Также Дёмин реализовал 4 из 10 бросков с игры, пять попыток из семи со штрафной линии и два из трёх трёхочковых бросков.

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