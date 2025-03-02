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НБА — результаты игр 2 марта

Результаты игрового дня НБА 2 марта
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В ночь с 1 на 2 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 2 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 100:113;
«Детройт Пистон» — «Бруклин Нетс» — 115:94;
«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 103:113;
«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 128:130;
«Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:119;
«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 117:132.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
100 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 24, Болл - 20, Бриджес - 18, Грин - 13, Смит - 12, Бо - 5, Диабате - 4, Джеффрис - 2, Флинн - 2, Уильямс, Салон, Гибсон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 17, Миддлтон - 17, Холмс - 15, Кисперт - 13, Смарт - 12, Каррингтон - 11, Шампани - 10, Сарр - 10, Джордж - 8, Вукчевич, Мартин, Джонсон, Гилл, Макдэниелс
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 94
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Дюрен - 18, Бисли - 18, Харрис - 18, Каннингем - 15, Томпсон - 13, Холланд - 10, Хардуэй-младший - 9, Шрёдер - 7, Стюарт - 3, Рид - 2, Сассер - 2, Фонтеккио, Дженкинс, Клинтман, Уотерс III
Бруклин Нетс: Мартин - 23, Уилсон - 14, Джонсон - 13, Уильямс - 11, Джонсон - 10, Клэкстон - 9, Хейз - 4, Шарп - 4, Бикман - 3, Льюис - 3, Расселл, Томас
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
103 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 24, Исон - 14, Брукс - 12, Холидей - 7, Томпсон - 6, Смит II - 5, Ванвлит - 3, Адамс - 2, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Сакраменто Кингз: Дерозан - 21, Лавин - 20, Монк - 16, Валанчюнас - 15, Мюррэй - 13, Эллис - 12, Фульц - 5, Ларэвиа - 5, Лайлз - 5, Сабонис - 1, Макдермотт, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 130
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 42, Уэллс - 18, Иди - 17, Альдама - 15, Кеннард - 14, Пиппен Мл. - 12, Стивенс - 6, Джексон - 4, Спенсер, Хафф, Багли III, Кончар
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Фокс - 20, Васселл - 20, Сохан - 18, Джонсон - 15, Шампани - 14, Пол - 8, Бийомбо - 6, Барнс - 5, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 44, Убре - 20, Ябуселе - 18, Джордж - 17, Драммонд - 10, Макси - 5, Даутин - 5, Эдвардс - 4, Уокер - 3, Батлер, Каунсил, Бона
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пост - 16, Пэйтон II - 15, Сантос - 14, Грин - 13, Муди - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Подзиемски - 5, Нокс - 1, Батлер, Джексон-Дэвис, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 132
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Ирвинг - 31, Браун - 18, Харди - 16, Томпсон - 16, Динвидди - 12, Маршалл - 7, Кристи - 5, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Мартин
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лиллард - 28, Трент-мл. - 20, Лопес - 13, Портер - 11, Кузма - 10, Принс - 9, Симс - 6, Грин - 6, Ливингстон, Портис, Умуде, Смит, Джексон
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