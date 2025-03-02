В ночь с 1 на 2 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 2 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 100:113;

«Детройт Пистон» — «Бруклин Нетс» — 115:94;

«Хьюстон Рокетс» — «Сакраменто Кингз» — 103:113;

«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 128:130;

«Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:119;

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 117:132.