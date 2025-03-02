Единая лига: расписание матчей 2 марта

В воскресенье, 2 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть одну запланированную встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание Единой лиги на 2 марта:

17:00 мск — «Самара» — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Самара Самарская область Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Вчера, 1 марта, московский ЦСКА в центральном матче тура обыграл казанский УНИКС (97:86), что позволило армейцам сохранить лидерство в сезоне-2024/2025. На данный момент у ЦСКА 28 побед и пять поражений в 33 играх. Петербургский «Зенит» расположился на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Третий — УНИКС.