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17:00 Мск
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Единая лига: расписание матчей 2 марта

Единая лига: расписание матчей 2 марта
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В воскресенье, 2 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть одну запланированную встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Расписание Единой лиги на 2 марта:

17:00 мск — «Самара» — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 1 марта, московский ЦСКА в центральном матче тура обыграл казанский УНИКС (97:86), что позволило армейцам сохранить лидерство в сезоне-2024/2025. На данный момент у ЦСКА 28 побед и пять поражений в 33 играх. Петербургский «Зенит» расположился на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Третий — УНИКС.

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