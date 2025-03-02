Результаты российских игроков в NCAA 2 марта: 18 очков Лахина и шестая победа подряд

В ночь с 1 на 2 марта мск в США завершился очередной игровой день Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором свои матчи провели команды с российскими баскетболистами в составе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами университетов с россиянами на площадке.

1. Виктор Лахин и команда «Клемсон Тайгерз» одержали победу над коллективом «Виргиния Кавальерс» со счётом 71:58. Лахин набрал по ходу матча 18 очков (четыре из шести трёхочковых), совершил восемь подборов, отдал пять передач и сделал один перехват при двух потерях. Эта победа стала шестой подряд для университета Лахина.

2. Виктор Панов («Дрексель Дрэгонз») помог своему коллективу взять верх над «Монмут Хокс» со счётом 71:61. У Панова шесть очков, три подбора, одна передача и два перехвата при одной потере.

3. Университет Джексонвиля с Ярославом Нягу в составе выиграл у «Флориды Интернешенл Пантерс» со счётом 84:79. У Нягу три очка, семь подборов, одна передача, один блок-шот и одна потеря.

4. Клуб «Лойола Рэмблерз» с Даниилом Глазковым уступил команде «Сент-Луис Билликенс» (67:98), став единственной командой с российским игроком, проигравшей минувшей ночью. У Глазкова два очка, два подбора и одна передача за шесть минут.

5. Егор Дёмин и его университет Бригама Янга обыграли университет Западной Вирджинии со счётом 77:56. У Егора 15 очков, шесть подборов, три передачи и одна потеря.