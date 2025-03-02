Звезда «Милуоки Бакс» Лиллард — о бое Дэвис — Роуч: я фанат Танка, но Ламонт выиграл

34-летний звёздный американский баскетболист, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Дэмьен Лиллард прокомментировал поединок между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе.

«Я не собираюсь врать. Я большой фанат Танка, но я думаю, что Роуч забрал этот бой, братан», — ответил Лиллард фанату в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.