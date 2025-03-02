Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда «Милуоки Бакс» Лиллард — о бое Дэвис — Роуч: я фанат Танка, но Ламонт выиграл

Звезда «Милуоки Бакс» Лиллард — о бое Дэвис — Роуч: я фанат Танка, но Ламонт выиграл
Комментарии

34-летний звёздный американский баскетболист, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», Дэмьен Лиллард прокомментировал поединок между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

«Я не собираюсь врать. Я большой фанат Танка, но я думаю, что Роуч забрал этот бой, братан», — ответил Лиллард фанату в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

Материалы по теме
Фото
Кроуфорд — о Дэвисе, вставшем на колено: должно быть, я забыл правила
Материалы по теме
Стефен Карри сотворил нечто, чего не делал шесть лет. Кто-то ждал? Вряд ли
Видео
Стефен Карри сотворил нечто, чего не делал шесть лет. Кто-то ждал? Вряд ли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android