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Президент Единой лиги высказался о шансах УНИКСа в плей-офф

Президент Единой лиги высказался о шансах УНИКСа в плей-офф
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о шансах казанского УНИКСа в плей-офф сезона-2024/2025 после поражения в матче с ЦСКА (86:97), который прошёл 1 марта в Москве.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 86
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 18, М'Бай - 17, Жан-Шарль - 13, Аврамович - 11, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Ухов - 7, Джекири - 6, Курбанов - 4, Антонов - 3, Ганькевич, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 18, Бако - 14, Найт - 12, Комолов - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 3, Лопатин - 3, Лабери, Торопов, Илюк, Платунов

«Нельзя сравнивать сезоны, потому что УНИКС долгое время не мог получить полные составы, было много травм, даже сегодня первого номера Тейлора нет. Это сказывается на их игре. УНИКС традиционно подойдёт к плей‑офф в хорошей форме», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Вчерашняя победа позволила армейцам сохранить лидерство в сезоне-2024/2025. На данный момент у ЦСКА 28 побед и пять поражений в 33 играх. Петербургский «Зенит» расположился на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Третий — УНИКС.

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