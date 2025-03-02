Президент Единой лиги высказался о шансах УНИКСа в плей-офф

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о шансах казанского УНИКСа в плей-офф сезона-2024/2025 после поражения в матче с ЦСКА (86:97), который прошёл 1 марта в Москве.

«Нельзя сравнивать сезоны, потому что УНИКС долгое время не мог получить полные составы, было много травм, даже сегодня первого номера Тейлора нет. Это сказывается на их игре. УНИКС традиционно подойдёт к плей‑офф в хорошей форме», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Вчерашняя победа позволила армейцам сохранить лидерство в сезоне-2024/2025. На данный момент у ЦСКА 28 побед и пять поражений в 33 играх. Петербургский «Зенит» расположился на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Третий — УНИКС.