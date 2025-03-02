«Одна из величайших в истории баскетбола». Клэй Томпсон — о завершившей карьеру Таурази
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35-летний американский профессиональный баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за клуб «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, Клэй Томпсон комплиментарно отозвался о завершившей карьеру звезде WNBA Дайане Таурази.
«Дайана [Таурази] — это один из величайших игроков в истории баскетбола», — сказал Томпсон на пресс-конференции после игры с «Милуоки Бакс» (117:132).
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 132
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Ирвинг - 31, Браун - 18, Харди - 16, Томпсон - 16, Динвидди - 12, Маршалл - 7, Кристи - 5, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Мартин
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лиллард - 28, Трент-мл. - 20, Лопес - 13, Портер - 11, Кузма - 10, Принс - 9, Симс - 6, Грин - 6, Ливингстон, Портис, Умуде, Смит, Джексон
Таурази является трёхкратной чемпионкой женской НБА (WNBA) и шестикратной чемпионкой Евролиги. В 2009 году была признана самым ценным игроком WNBA. Кроме того, она шесть раз выигрывала олимпийское золото в составе сборной США и ещё три раза побеждала на чемпионатах мира. В настоящий момент Дайане 42 года.
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