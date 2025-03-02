«Одна из величайших в истории баскетбола». Клэй Томпсон — о завершившей карьеру Таурази

35-летний американский профессиональный баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за клуб «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, Клэй Томпсон комплиментарно отозвался о завершившей карьеру звезде WNBA Дайане Таурази.

«Дайана [Таурази] — это один из величайших игроков в истории баскетбола», — сказал Томпсон на пресс-конференции после игры с «Милуоки Бакс» (117:132).

Таурази является трёхкратной чемпионкой женской НБА (WNBA) и шестикратной чемпионкой Евролиги. В 2009 году была признана самым ценным игроком WNBA. Кроме того, она шесть раз выигрывала олимпийское золото в составе сборной США и ещё три раза побеждала на чемпионатах мира. В настоящий момент Дайане 42 года.