Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на $ 35 тыс. за бросок мяча на трибуны — инсайдер

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, Энтони Эдвардс был оштрафован лигой на $ 35 тыс. за бросок мяча на трибуны, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Инцидент произошёл в ночь на 28 февраля в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором «Миннесота» уступила со счётом 102:111. Эдвардс сначала получил технический фол, а позже, выражая несогласие с решением арбитра, выбросил мяч на трибуны, за что получил второе замечание и был удалён. Примечательно, что это был его 16-й технический фол и матч с «Ютой Джаз», который «волки» проиграли (116:117), Энтони пропустил.

Всего Эдвардс за сезон-2024/2025 уже получил штрафов на $ 320 тыс.