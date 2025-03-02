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Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на $ 35 тыс. за бросок мяча на трибуны — инсайдер

Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на $ 35 тыс. за бросок мяча на трибуны — инсайдер
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23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, Энтони Эдвардс был оштрафован лигой на $ 35 тыс. за бросок мяча на трибуны, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Инцидент произошёл в ночь на 28 февраля в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором «Миннесота» уступила со счётом 102:111. Эдвардс сначала получил технический фол, а позже, выражая несогласие с решением арбитра, выбросил мяч на трибуны, за что получил второе замечание и был удалён. Примечательно, что это был его 16-й технический фол и матч с «Ютой Джаз», который «волки» проиграли (116:117), Энтони пропустил.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 23, Дончич - 21, Хэйс - 10, Гудвин - 7, Вандербилт - 5, Хатимура - 5, Винсент - 4, Финни-Смит - 3, Кнехт, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 25, Эдвардс - 18, Макдэниелс - 15, Александер-Уолкер - 14, Конли - 10, Дивинченцо - 9, Диллингэм - 4, Рид - 3, Кларк - 3, Гарза - 1, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер

Всего Эдвардс за сезон-2024/2025 уже получил штрафов на $ 320 тыс.

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