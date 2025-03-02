Аврамович — о победе над УНИКСом: у них в составе собраны игроки Евролиги

30-летний звёздный защитник Единой лиги ВТБ, выступающий в составе ЦСКА, Алекса Аврамович прокомментировал результаты центрального матча с УНИКСом, который завершился победой москвичей со счётом 97:86.

«Сегодня мы победили, как настоящая команда. У нас была большая уверенность перед матчем. Во время паузы мы усердно и много тренировались, это и принесло нам сегодня необходимый результат. Мы сегодня играли плотно и жёстко, что, мне кажется, и решило исход матча.

УНИКС — очень серьёзная команда, у них в составе собраны игроки уровня Евролиги: Маркус Найт, Рейнольдс и несколько сильных российских баскетболистов. Нам было очень важно победить сегодня после четырёх подряд поражений от команд из топ-4 и вернуть себе уверенность», — приводит слова Аврамовича издание Legalbet.