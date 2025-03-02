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Аврамович — о победе над УНИКСом: у них в составе собраны игроки Евролиги

Аврамович — о победе над УНИКСом: у них в составе собраны игроки Евролиги
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30-летний звёздный защитник Единой лиги ВТБ, выступающий в составе ЦСКА, Алекса Аврамович прокомментировал результаты центрального матча с УНИКСом, который завершился победой москвичей со счётом 97:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 86
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 18, М'Бай - 17, Жан-Шарль - 13, Аврамович - 11, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Ухов - 7, Джекири - 6, Курбанов - 4, Антонов - 3, Ганькевич, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 18, Бако - 14, Найт - 12, Комолов - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 3, Лопатин - 3, Лабери, Торопов, Илюк, Платунов

«Сегодня мы победили, как настоящая команда. У нас была большая уверенность перед матчем. Во время паузы мы усердно и много тренировались, это и принесло нам сегодня необходимый результат. Мы сегодня играли плотно и жёстко, что, мне кажется, и решило исход матча.

УНИКС — очень серьёзная команда, у них в составе собраны игроки уровня Евролиги: Маркус Найт, Рейнольдс и несколько сильных российских баскетболистов. Нам было очень важно победить сегодня после четырёх подряд поражений от команд из топ-4 и вернуть себе уверенность», — приводит слова Аврамовича издание Legalbet.

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