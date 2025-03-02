Сергей Иванов — о матче ЦСКА и УНИКСа: игра была в догонялки, казанцы не догнали, бывает

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о центральном матче тура в Единой лиге ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС. Армейцы одержали победу со счётом 97:86 (21:12; 22:23; 20:21; 34:30).

«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает. В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период», — приводит слова Иванова ТАСС.

Ранее защитник ЦСКА Алекса Аврамович высказался после победы над казанцами.