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Сергей Иванов — о матче ЦСКА и УНИКСа: игра была в догонялки, казанцы не догнали, бывает

Сергей Иванов — о матче ЦСКА и УНИКСа: игра была в догонялки, казанцы не догнали, бывает
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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о центральном матче тура в Единой лиге ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС. Армейцы одержали победу со счётом 97:86 (21:12; 22:23; 20:21; 34:30).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 86
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 18, М'Бай - 17, Жан-Шарль - 13, Аврамович - 11, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Ухов - 7, Джекири - 6, Курбанов - 4, Антонов - 3, Ганькевич, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 21, Акун-Пёрселл - 18, Бако - 14, Найт - 12, Комолов - 8, Д. Кулагин - 7, Беленицкий - 3, Лопатин - 3, Лабери, Торопов, Илюк, Платунов

«Игра была в догонялки. УНИКС играл неплохо, несколько раз по ходу матча сокращал отрыв до нескольких очков, но не догнал, бывает. В целом игра была хорошая, пока была пауза, все соскучились по баскетболу. ЦСКА понравился. Чувствуется, что они, в отличие от других клубов, тренировались весь этот период», — приводит слова Иванова ТАСС.

Ранее защитник ЦСКА Алекса Аврамович высказался после победы над казанцами.

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