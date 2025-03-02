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Карри — о первом данке за шесть лет: это финальный бросок сверху в моём исполнении

Карри — о первом данке за шесть лет: это финальный бросок сверху в моём исполнении
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36-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о своём данке в матче с «Филадельфией Сиксерс» (119:126).

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 44, Убре - 20, Ябуселе - 18, Джордж - 17, Драммонд - 10, Макси - 5, Даутин - 5, Эдвардс - 4, Уокер - 3, Батлер, Каунсил, Бона
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пост - 16, Пэйтон II - 15, Сантос - 14, Грин - 13, Муди - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Подзиемски - 5, Нокс - 1, Батлер, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Вероятно, это был мой последний данк. Я объявляю его финальным. Это был последний данк, который вы видели в моём исполнении», — приводит слова Карри издание Clutch Points.

В проигранном матче с «Филадельфией» Карри набрал 29 очков, отдал 13 передач и совершил пять подборов. После 60 игр в сезоне-2024/2025 «Уорриорз» занимают седьмое место в Западной конференции.

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