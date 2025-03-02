Карри — о первом данке за шесть лет: это финальный бросок сверху в моём исполнении

36-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о своём данке в матче с «Филадельфией Сиксерс» (119:126).

«Вероятно, это был мой последний данк. Я объявляю его финальным. Это был последний данк, который вы видели в моём исполнении», — приводит слова Карри издание Clutch Points.

В проигранном матче с «Филадельфией» Карри набрал 29 очков, отдал 13 передач и совершил пять подборов. После 60 игр в сезоне-2024/2025 «Уорриорз» занимают седьмое место в Западной конференции.