Леброн Джеймс заявил, что негативные новости в СМИ пагубно влияют на баскетбол

40-летний звёздный форвард НБА Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о современных спортивных медиа, обвинив их в переизбытке негатива и поверхностности.

«В общем, я высказал свою точку зрения, но в любом случае рад, что этот разговор начался. Речь идёт не о «лице лиги», не об одном человеке или шоу, речь идёт о культуре баскетбола, самой красивой игры в мире. Наша игра никогда не была лучше, чем сейчас.

Невероятные молодые звёзды со всего мира и некоторые звёзды постарше. Стеф Карри сегодня делает всё, заставляя говорить о себе. Давайте обсудим, насколько хороша «Оклахома» и «Кливленд» в этом сезоне с двумя совершенно разными стилями, и объясним, почему и как у них это получилось. Конечно, если игроки демонстрируют плохую игру, нам тоже нужно это обсудить и разобраться с этим.

Но даже это можно обсудить таким образом, чтобы не «хоронить» карьеру, а оставить место и возможность для того, чтобы посмотреть, как этот игрок отреагирует, и давайте понаблюдаем за его путешествием.

Это тоже не про меня. На данный момент мне всё равно, что обо мне говорят, это всегда что-то значит. Речь идёт о влиянии негатива на нашу прекрасную игру и наших фанатов. Я знаю, что говорю от имени многих игроков и, что более важно, чертовски большого количества замечательных болельщиков, которые по-настоящему любят и прославляют этот вид спорта по всему миру», — написал Леброн в социальной сети Х (ранее Twitter).