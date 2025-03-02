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«Даллас» усилился бывшим центровым «Клипперс» — инсайдер

«Даллас» усилился бывшим центровым «Клипперс» — инсайдер
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» подписало двусторонний контракт с 24-летним представителем Багам Каем Джонсом, который играет на позиции центрового. Об этом сообщил инсайдер Крис Хейнс. Ранее Джонс был отчислен из состава «Лос-Анджелес Клипперс».

Хейнс рассказал в социальной сети Х (ранее Twitter), что Джонс и «Маверикс» достигли договорённости по поводу подписания двустороннего контракта, который будет действовать как минимум до конца сезона-2024/2025.

Джонс прославился игрой за «Хорнетс», проведя в их составе 67 матчей, в которых в среднем набирал 2,7 очка и делал 2,0 подбора. За «парусников» в нынешнем сезоне Кай принял участие в 21 игре.

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