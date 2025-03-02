В «Торонто» отчислили звёздного ветерана и чемпиона НБА — Чарания

39-летний американский профессиональный баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пи Джей Такер был отчислен руководством команды «Торонто Рэпторс» из состава, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В последний раз баскетболист выходил на площадку в плей-офф прошлого сезона в заключительных двух матчах проигранной серии первого раунда с «Далласом», которую команда из Техаса выиграла со счётом 4-2.

Такер был выбран на драфте североамериканской лиги 2006 года во втором раунде под общим 35-м номером командой «Торонто Рэпторс». В 2021-м стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс».