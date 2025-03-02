Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич обладает активной рекордной серией реализованных трёхочковых бросков в НБА

Лука Дончич обладает активной рекордной серией реализованных трёхочковых бросков в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич обладает рекордной серией по реализации трёхочковых в лиге. Лука на протяжении 99 матчей забрасывает как минимум один трёхочковый за игру. Абсолютным рекордсменом является Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

Серия матчей, в которых игрок НБА реализовывал хотя бы один трёхочковый:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 268 матчей (2018-2023 год).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 157 (2014-2016).
3. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милоуки Бакс») — 150 (2021-2024).
4. Кайл Корвер («Атланта Хоукс») — 127 (2012-2014).
5. Лука Дончич («Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс») — 99+ (с 2023 года серия продолжается).
6. Джордан Кларксон («Юта Джаз») — 99 (2020-2021).

Материалы по теме
Леброн Джеймс заявил, что негативные новости в СМИ пагубно влияют на баскетбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android