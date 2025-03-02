Лука Дончич обладает активной рекордной серией реализованных трёхочковых бросков в НБА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич обладает рекордной серией по реализации трёхочковых в лиге. Лука на протяжении 99 матчей забрасывает как минимум один трёхочковый за игру. Абсолютным рекордсменом является Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз».

Серия матчей, в которых игрок НБА реализовывал хотя бы один трёхочковый:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 268 матчей (2018-2023 год).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 157 (2014-2016).

3. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Милоуки Бакс») — 150 (2021-2024).

4. Кайл Корвер («Атланта Хоукс») — 127 (2012-2014).

5. Лука Дончич («Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс») — 99+ (с 2023 года серия продолжается).

6. Джордан Кларксон («Юта Джаз») — 99 (2020-2021).