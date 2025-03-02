В Далласе оформлен новый мурал с Дончичем и требованием уволить менеджера «Маверикс»

В Далласе, штат Техас, один из поклонников закончил новый мурал с 26-летним словенским защитником Лукой Дончичем, который 2 февраля 2025 года был обменян из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» на форварда Энтони Дэвиса.

Фото: Из личного архива Хуана Васкеса

На картине, оформленной на одной из стен города, Дончич изображён в двух ракурсах в форме «Далласа», с его популярной подписью «Лука Мэджик». В правом верхнем углу располагается хэштег, который призывает уволить менеджера команды Нико Харрисона, устроившего обмен Луки из команды.

После обмена Дончича в Далласа у арены команды большинство фанатов протестовало, принося гроб с эмблемой клуба и скандируя лозунги, требующие вернуть словенца в состав.