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В «Уралмаше» рассказали, как мотивировали игроков на победный матч с «Локомотивом-Кубань»

В «Уралмаше» рассказали, как мотивировали игроков на победный матч с «Локомотивом-Кубань»
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Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал, как мотивировал игроков своей команды перед победным матчем 1 марта с «Локомотивом-Кубань», который завершился со счётом 81:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
81 : 79
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Далтон - 22, Даглас - 17, Мартин - 13, Эллис - 8, Карданахишвили - 7, Попов - 4, Пынько - 4, Писклов - 3, Белянков - 3, Глазунов, Акрамов, Ивлев
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 16, Темиров - 13, Елатонцев - 13, Емченко - 7, Гудумак - 3, Ведищев - 2, Уэйли - 2, Узинский - 2, Шеянов - 2, Макколл - 1, Квитковских

«Накануне игры провёл с командой собрание и сказал, что соперник по силам. И сказал ещё, что от того, как проведём финишный этап регулярного сезона, зависит не только результат команды, но и их будущие контракты. То есть от того, как проведём последние 11 игр.

У нас за шестое место по итогам чемпионата одна премия предусматривается, за пятое — другая, за четвёртое — ещё выше. Есть бонусы. Если в плей‑офф выйдем на «Локомотив», то, считаю, они нам по силам будут», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о центральном матче тура в Единой лиге ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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