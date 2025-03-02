В «Уралмаше» рассказали, как мотивировали игроков на победный матч с «Локомотивом-Кубань»

Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал, как мотивировал игроков своей команды перед победным матчем 1 марта с «Локомотивом-Кубань», который завершился со счётом 81:79.

«Накануне игры провёл с командой собрание и сказал, что соперник по силам. И сказал ещё, что от того, как проведём финишный этап регулярного сезона, зависит не только результат команды, но и их будущие контракты. То есть от того, как проведём последние 11 игр.

У нас за шестое место по итогам чемпионата одна премия предусматривается, за пятое — другая, за четвёртое — ещё выше. Есть бонусы. Если в плей‑офф выйдем на «Локомотив», то, считаю, они нам по силам будут», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о центральном матче тура в Единой лиге ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и казанский УНИКС.