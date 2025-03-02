Кармело Энтони комплиментарно отозвался о звезде «Детройта» Каннингеме

Звёздный американский баскетболист и 10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони комплиментарно отозвался об игре 23-летнего разыгрывающего защитника Кейда Каннингема, представляющего команду «Детройт Пистонс».

«Кейд Каннингем делает всё, что в его силах, и, как результат, его команда побеждает и имела такую серию выигранных матчей», — приводит слова Энтони издание Clutch Points.

В нынешнем сезоне североамериканской лиги Кейд принял участие в 56 матчах, в которых набирает 25,2 очка, 6,2 подбора, 9,4 передачи, 0,8 блок-шота и 1,0 перехвата. Его команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.