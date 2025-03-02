Стало известно, почему Джимми Батлер пропустил матч с «Филадельфией Сиксерс»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему его подопечный, выступающий на позиции лёгкого форварда, Джимми Батлер не принял участия в матче с «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась со счётом 126:119 в пользу филадельфийского клуба.
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 44, Убре - 20, Ябуселе - 18, Джордж - 17, Драммонд - 10, Макси - 5, Даутин - 5, Эдвардс - 4, Уокер - 3, Батлер, Каунсил, Бона
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пост - 16, Пэйтон II - 15, Сантос - 14, Грин - 13, Муди - 10, Луни - 10, Хилд - 6, Подзиемски - 5, Нокс - 1, Батлер, Джексон-Дэвис, Спенсер
«Когда я услышал сегодня утром, что участие Джимми в игре под вопросом, наш тренерский штаб сказал мне, что в какой-то момент игры с «Орландо Мэджик» (матч состоялся 28 февраля. — Прим. «Чемпионата») он получил травму в результате столкновения с Уэнделлом Картером», — приводит слова Керра портал Basket News.
По информации ESPN, у Джимми были диагностированы спазмы в спине, из-за которых он не вышел на площадку в минувшем матче.
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