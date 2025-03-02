Стало известно, почему Джимми Батлер пропустил матч с «Филадельфией Сиксерс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему его подопечный, выступающий на позиции лёгкого форварда, Джимми Батлер не принял участия в матче с «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась со счётом 126:119 в пользу филадельфийского клуба.

«Когда я услышал сегодня утром, что участие Джимми в игре под вопросом, наш тренерский штаб сказал мне, что в какой-то момент игры с «Орландо Мэджик» (матч состоялся 28 февраля. — Прим. «Чемпионата») он получил травму в результате столкновения с Уэнделлом Картером», — приводит слова Керра портал Basket News.

По информации ESPN, у Джимми были диагностированы спазмы в спине, из-за которых он не вышел на площадку в минувшем матче.