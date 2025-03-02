Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» победил «Самару» в гостевом матче Единой лиги с отрывом в 16 очков

«Автодор» победил «Самару» в гостевом матче Единой лиги с отрывом в 16 очков
Комментарии

Сегодня, 2 марта, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 90:74 (28:28, 19:17, 25:14, 18:15) в пользу саратовского коллектива. Для самарского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 90
Автодор
Саратов
Самара: Сопин - 17, Амосов - 14, Голдырев - 13, Кашин - 10, Платонов - 9, Косяков - 6, Зверев - 5, Мартынов, Маруфов, Карпов
Автодор: Кантер - 25, Кроуфорд - 18, Агада - 13, Джонс - 10, Беслач - 9, Мэннинг - 8, Петенев - 4, Халдеев - 2, Сычков - 1, Пранаускис, Наумов, Клименко

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал турецкий центровой Керем Кантер. За время встречи ему удалось набрать 25 очков, сделать восемь подборов, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал российский защитник Андрей Сопин. По ходу матча он набрал 17 очков, а также сделал один подбор.

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android