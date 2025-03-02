«Автодор» победил «Самару» в гостевом матче Единой лиги с отрывом в 16 очков

Сегодня, 2 марта, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 90:74 (28:28, 19:17, 25:14, 18:15) в пользу саратовского коллектива. Для самарского клуба это поражение стало четвёртым подряд.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал турецкий центровой Керем Кантер. За время встречи ему удалось набрать 25 очков, сделать восемь подборов, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал российский защитник Андрей Сопин. По ходу матча он набрал 17 очков, а также сделал один подбор.