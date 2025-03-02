«Автодор» победил «Самару» в гостевом матче Единой лиги с отрывом в 16 очков
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Сегодня, 2 марта, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 90:74 (28:28, 19:17, 25:14, 18:15) в пользу саратовского коллектива. Для самарского клуба это поражение стало четвёртым подряд.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 90
Автодор
Саратов
Самара: Сопин - 17, Амосов - 14, Голдырев - 13, Кашин - 10, Платонов - 9, Косяков - 6, Зверев - 5, Мартынов, Маруфов, Карпов
Автодор: Кантер - 25, Кроуфорд - 18, Агада - 13, Джонс - 10, Беслач - 9, Мэннинг - 8, Петенев - 4, Халдеев - 2, Сычков - 1, Пранаускис, Наумов, Клименко
Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал турецкий центровой Керем Кантер. За время встречи ему удалось набрать 25 очков, сделать восемь подборов, а также совершить один перехват.
Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал российский защитник Андрей Сопин. По ходу матча он набрал 17 очков, а также сделал один подбор.
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