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Перкинс: с Эмбиидом официально покончено. Он уже не будет тем MVP из 2023 года

Перкинс: с Эмбиидом официально покончено. Он уже не будет тем MVP из 2023 года
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что 30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид больше не вернётся в свою праймовую форму.

«Я считаю, что с Джоэлом Эмбиидом официально покончено. Когда я говорю это, то имею в виду, что он закончил быть тем парнем, которого мы все с вами знаем. Даже когда Эмбиид вернётся в следующем году, Джоэл всё равно не будет тем из 2023 года», — приводит слова Перкинса портал The Sports Rush.

Ранее Перкинс лестно высказался в адрес главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика.

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