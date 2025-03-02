Единая лига: результаты матчей 2 марта

Сегодня, 2 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть одну запланированную встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матча.

Результаты матчей Единой лиги на 2 марта:

«Самара» — «Автодор» — 74:90.

Вчера, 1 марта, московский ЦСКА в центральном матче тура обыграл казанский УНИКС (97:86), что позволило армейцам сохранить лидерство в сезоне-2024/2025. На данный момент у ЦСКА 28 побед и пять поражений в 33 играх. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Третий — казанский УНИКС.