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Единая лига: результаты матчей 2 марта

Единая лига: результаты матчей 2 марта
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Сегодня, 2 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть одну запланированную встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матча.

Результаты матчей Единой лиги на 2 марта:

«Самара» — «Автодор» — 74:90.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 90
Автодор
Саратов
Самара: Сопин - 17, Амосов - 14, Голдырев - 13, Кашин - 10, Платонов - 9, Косяков - 6, Зверев - 5, Мартынов, Маруфов, Карпов
Автодор: Кантер - 25, Кроуфорд - 18, Агада - 13, Джонс - 10, Беслач - 9, Мэннинг - 8, Петенев - 4, Халдеев - 2, Сычков - 1, Пранаускис, Наумов, Клименко

Вчера, 1 марта, московский ЦСКА в центральном матче тура обыграл казанский УНИКС (97:86), что позволило армейцам сохранить лидерство в сезоне-2024/2025. На данный момент у ЦСКА 28 побед и пять поражений в 33 играх. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Третий — казанский УНИКС.

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